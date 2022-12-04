İngiltere - Senegal maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Senegal maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen İngiltere - Senegal bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İngiltere - Senegal maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı ne zaman?