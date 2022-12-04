Futbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan İngiltere - Senegal maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi İngiltere - Senegal maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, İngiltere - Senegal maçı ne zaman? İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İngiltere - Senegal maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Senegal maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, İngiltere - Senegal maçı ne zaman? İngiltere - Senegal maçı hangi kanalda, saat kaçta? İngiltere - Senegal maçı şifreli mi?

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen İngiltere - Senegal maçı 4 Aralık Pazar günü Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

İNGİLTERE - SENEGAL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

4 Aralık Pazar günü gerçekleştirilecek olan Altay - Boluspor karşılaşması TRT 1 kanalından saat 22:00'da canlı yayınlanacak ve TRT 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.