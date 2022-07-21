Süper Lig ve Avrupa liglerinin başlamasına günler kaldı. Taraftarlar yeni sezonun başlamasını heyecanla beklerken, liglerin yayınlanacağı platformlarda belli oldu. Peki, İngiltere Premier Lig maçları hangi kanalda 2022-2023? Yeni sezonda Premier Lig maçları hangi kanalda yayınlanacak, belli oldu mu?

İNGİLTERE PREMİER LİG MAÇLARI 2022-2023 SEZONUNDA HANGİ KANALDA OLACAK?

2022-2023 yeni sezonda İngiltere Premier Lig maçları beIN SPORTS ekranlarında yayınlanacak. Aynı şekilde maçların özetleri de beIN SPORTS 'da olacaktır.

HANGİ LİGLERİN MAÇLARI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

UEFA turnuvaları - EXXEN

Süper Lig - beIN SPORTS

Premier League - beIN SPORTS

LaLiga - S Sport

Bundesliga - beIN SPORTS, Tivibu Spor

Serie A - S Sport

Ligue 1 - beIN SPORTS

İNGİLTERE PREMİER LİG 2022-2023 SEZONU

2022-23 Premier League, İngiltere'nin en üst düzey futbol ligi Premier League'in 1992 yılında kurulduğundan beri 31. sezonudur.

İNGİLTERE PREMİER LİG EN ÇOK HANGİ TAKIM ŞAMPİYON OLDU?

Premier League'in kurulduğu 1992 yılından bu yana toplam kırk dokuz kulüp mücadele etti. Bunlardan yedisi ligi kazanma başarısı gösterdi: Manchester United (13), Manchester City (6), Chelsea (5), Arsenal (3), Blackburn Rovers (1) Leicester City (1) ve Liverpool (1). Arsenal 2003-04 sezonunun sonunda, tek bir maç kaybetmeden ligi zirvede tamamladı. Böylece bir Premier League sezonunu maç kaybetmeden şampiyon tamamlayan tek kulüp oldu ve yenilmezler anlamına gelen "The Invincibles" lakabını aldı. Manchester City 2017-18 sezonunda ligde toplam 100 puana ulaştı ve böylece lig tarihinde bir sezon içerisinde en çok puan toplayan takım unvanını kazandı.

Ligin tamamlanan son sezonu olan 2021-22 sezonunda ise şampiyonluğa ulaşan takım Manchester City olmuştur.