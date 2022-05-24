İngiltere Premier Lig gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İngiltere Premier Liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

İngiltere Premier Lig gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İngiltere Premier Liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var?
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Liglerinin bitiminin ardından gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Sezon sonunda gol kralı olan futbolcuya ödül veriliyor. Peki, İngiltere Premier Lig gol ve asist kralları kimdir? İngiltere liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? İngiltere Premier Lig'de 2021-2022 sezonunda en çok gol atan ve en çok asist yapan futbolcu kimlerdir? İşte detaylar...
2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, İngiltere Premier Lig gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu İngiltere Premier liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...
İNGİLTERE PREMİER LİG'DE GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?
2021-2022 sezonu İngiltere Premier Lig'de gol kralı 23 golle Son Heung-Min oldu. Aynı golle Muhammed Salah 2. oldu. Çünkü M. Salah'ın 5 penaltı golü vardı. Fakat Son Heung-Min'in hiç penaltıdan golü yok. Haliyle golleri daha değerli kabul ediliyor.
2021-2022 sezonu İngiltere Premier Lig'de asist kralı 13 asistle Mohamed Salah oldu.
İNGİLTERE PREMİER LİG GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)
İngiltere Premier Lig 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:
- Son Heung-Min : 35 maçta 23 gol
- Mohamed Salah : 35 maçta 23 gol
- Cristiano Ronaldo : 30 maçta 18 gol
- Harry Kane : 37 maçta 17 gol
- Sadio Mane : 34 maçta 16 gol
- Jamie Vardy : 25 maçta 15 gol
- Kevin De Bruyne : 30 maçta 15 gol
- Diogo Jota : 35 maçta 15 gol
- Wilfried Zaha : 33 maçta 14 gol
- Raheem Sterling : 30 maçta 13 gol
İngiltere Premier Lig 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:
- Mohamed Salah : 35 maçta 13 asist
- Trent Alexander-Arnold : 32 maçta 12 asist
- Mason Mount : 32 maçta 11 asist
- Andrew Robertson : 29 maçta 10 asist
- Harvey Barnes : 32 maçta 10 asist
- Jarrod Bowen : 36 maçta 10 asist
- Paul Pogba : 20 maçta 9 asist
- Gabriel Jesus : 28 maçta 9 asist
- Harry Kane : 37 maçta 9 asist
- Dejan Kulusevski : 18 maçta 8 asist