İngiltere Premier Lig gol kralı ve asist kralı kimdir? 2021-2022 sezonu İngiltere Premier Liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? - Haberler

2021-2022 futbol sezonunun bitimiyle birlikte 6 büyük ligin gol ve asist kralları kimler oldu merak ediliyor. Peki, İngiltere Premier Lig gol ve asist kralları kimdir? 2021-2022 sezonu İngiltere Premier liginde gol ve asist krallığında hangi futbolcular var? Gol ve asist krallığı ilk 10 liste sizlerle...

İNGİLTERE PREMİER LİG'DE GOL VE ASİST KRALI KİMLER OLDU?

2021-2022 sezonu İngiltere Premier Lig'de gol kralı 23 golle Son Heung-Min oldu. Aynı golle Muhammed Salah 2. oldu. Çünkü M. Salah'ın 5 penaltı golü vardı. Fakat Son Heung-Min'in hiç penaltıdan golü yok. Haliyle golleri daha değerli kabul ediliyor.

2021-2022 sezonu İngiltere Premier Lig'de asist kralı 13 asistle Mohamed Salah oldu.

İNGİLTERE PREMİER LİG GOL VE ASİST KRALLIĞI LİSTESİ (İLK 10)

İngiltere Premier Lig 2021-2022 sezonu Gol Krallığı Listesi:

Son Heung-Min : 35 maçta 23 gol Mohamed Salah : 35 maçta 23 gol Cristiano Ronaldo : 30 maçta 18 gol Harry Kane : 37 maçta 17 gol Sadio Mane : 34 maçta 16 gol Jamie Vardy : 25 maçta 15 gol Kevin De Bruyne : 30 maçta 15 gol Diogo Jota : 35 maçta 15 gol Wilfried Zaha : 33 maçta 14 gol Raheem Sterling : 30 maçta 13 gol

İngiltere Premier Lig 2021-2022 sezonu Asist Krallığı Listesi:

Mohamed Salah : 35 maçta 13 asist Trent Alexander-Arnold : 32 maçta 12 asist Mason Mount : 32 maçta 11 asist Andrew Robertson : 29 maçta 10 asist Harvey Barnes : 32 maçta 10 asist Jarrod Bowen : 36 maçta 10 asist Paul Pogba : 20 maçta 9 asist Gabriel Jesus : 28 maçta 9 asist Harry Kane : 37 maçta 9 asist Dejan Kulusevski : 18 maçta 8 asist

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