Fırsat teptiler! Arsenal'e sahasında soğuk duş

Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'la 2-2 berabere kaldı. Fulham, ilk dakikada Andreas Pereira'nın golüyle öne geçti. Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltı golüyle beraberliği sağladı ve 72. dakikada Eddie Nketiah'ın golüyle öne geçti. Ancak Fulham, 87. dakikada Joao Palhinha'nın golüyle skoru 2-2'ye getirdi. Bu sonuçla Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti.

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Arsenal, sahasında Fulham'ı konuk etti. Emirates Stadyumu'ndaki nefes kesen mücadele 2-2 sonuçlandı.

MAÇ GOLLE BAŞLADI

Fulham, henüz ilk dakikada Andreas Pereira ile öne geçti. İlk yarıda başka gol olmadı ve Fulham soyunma odasına 1-0 önde gitti.

ARSENAL GERİ DÖNDÜ

Arsenal, 70. dakikada Bukayo Saka'nın penaltıdan attığı golle skoru dengeledi. Mikel Arteta'nın ekibi 72. dakikada ise Eddie Nketiah ile öne geçti.

FULHAM VAZGEÇMEDİ

Fulham bu gole 87. dakikada Joao Palhinha ile karşılık verdi ve mücadele 2-2 sona erdi. Fulham'da Calvin Bassey, 83. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ARSENAL İLK KEZ PUAN KAYBETTİ

Bu sonucun ardından Arsenal, bu sezon ilk kez puan kaybetti ve puanını 87 yaptı. Fulham ise 4 puana yükseldi. Arsenal, gelecek hafta sahasında Manchester United'ı ağırlayacak. Fulham, Manchester City deplasmanına gidecek.