Son zamanlarda İngiltere nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? Sorusu, birçok kişi tarafından merak konusu haline geldi ve İngiltere'de ne kadar Hristiyan var? Sorusu ile birlikte arama motorları üzerinde araştırılmaya başlandı. Peki, İngiltere nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? İngiltere'de ne kadar Hristiyan var?

İngiltere nüfusunda ne kadar Hristiyan bulunduğu, İngiltere'ye dair merak edilen konular arasında yer alıyor. İngiltere nüfusun yüzde kaçının Hristiyan olduğu ve İngiltere'deki nüfusun din dağılımı araştırılıyor. Peki, İngiltere nüfusun yüzde kaçı Hristiyan? İngiltere'de ne kadar Hristiyan var?

İNGİLTERE NÜFUSUN YÜZDE KAÇI HRİSTİYAN?

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) 2021 yılı nüfus sayımı, "ilk kez İngiltere ve Galler'de nüfusun yarısından daha azının kendilerini Hristiyan olarak tanımladığını" ortaya koydu.

Geçen yıl yapılan nüfus sayımı verilerine göre, 2011'deki son nüfus sayımında Hristiyan olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 59,3 iken bu oran 2021'de yüzde 46,2'ye düştü.