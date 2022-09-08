İngiltere'nin yeni Kraliçesi ve Kralı kim olacak? İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles mi oldu? Yeni kraliçe Camilla mı olacak?

Son dakika gelen haberlere göre, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth hayatını kaybetti. Bunun ardından vatandaşlar, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in yerine kim gelecek, hangi kral ve kraliçe gelecek? merak etti. Peki, İngiltere'nin yeni Kraliçesi ve Kralı kim olacak? İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles mi oldu? İşte detaylar...

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in vefatının ardından yerine kim geçeceği merak konusu oldu. Peki, İngiltere'nin yeni Kraliçesi kim olacak? İngiltere'nin yeni Kralı kim olacak? İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti. İngiltere'nin yeni Kraliçesi ve Kralı kim olacak? İngiltere'nin yeni kralı Prens Charles mi oldu?

KRALİÇE ELİZABETH ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

KRALİÇE ELİZABETH HASTALIĞI NEYDİ?

İngiltere Kraliçesi'nin, 20 Şubat'ta Kovid-19 testi pozitif çıkmış, soğuk algınlığına benzer hafif belirtiler gösterdiği açıklanmıştı. Geçen sonbahardan bu yana hareket sorunları yaşayan Kraliçe Elizabeth, o tarihten bu yana düzenli olarak baston kullanıyordu. Kraliçe 2. Elizabeth, sağlık problemleri nedeniyle son dönemde parlamentonun açılışı ve tahta çıkışının 70'inci yılı kutlamaları gibi çeşitli etkinliklere katılamamıştı.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bugün rahatsızlığının kötüye gitmesinin ardından doktor kontrolüne alındı. Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamada, doktorların sabah saatlerinde 96 yaşındaki Elizabeth'in sağlığından endişe duyduklarını ve tıbbi gözetim altında tutulmasını tavsiye ettikleri söylenmişti.

Ancak Kraliçe Elizabeth, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı.

Açıklamada, "Kraliçe bu öğleden sonra Balmoral'da huzur içinde yaşamını yitirdi." ifadesi kullanıldı. Kraliçenin naaşının yarın başkent Londra'ya götürüleceği belirtildi.

İNGİLTERE'NİN YENİ KRALI VE KRALİÇESİ KİM OLACAK?

Kraliçe Elizabeth, Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini açıklamıştı İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin paylaştığı mesajında, veliaht Prens Charles kral olduğunda, eşi Camilla'nın "kraliçe" olmasını istediğini belirtmişti. Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini dile getiren Kraliçe, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verdiği destek için de halka teşekkür etmişti.