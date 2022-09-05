İngiltere'nin yeni başbakanı kimdir? Liz Truss kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İngiltere yeni başbakanı Liz Truss'un hayatı ve biyog

İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'dan boşalan koltuğa oturdu. İngiltere'nin yeni başbakanı kimdir vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, İngiltere yeni başbakanı Liz Truss kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, evli mi, çocuğu var mı? Liz Truss hakkındaki tüm bilgiler haberimizde...

Gündemin merak edilen konuları arasında Liz Truss geliyor. Yeni İngiltere başbakanı Liz Truss'un hayatı, kariyeri ve biyografisine haberimizden ulaşabilirsiniz. Peki, Liz Truss kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, mesleği ne? İşte detaylar...

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI KİMDİR?

İngiltere'nin yeni başbakanı eski İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss oldu.

LİZ TRUSS KİMDİR?

Elizabeth Mary Truss (d. 26 Temmuz 1975), en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakâr siyasetçi. Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı.

Liz Truss doğum tarihi : 26 Temmuz 1975

Liz Truss kaç yaşında : 47 yaşında

Liz Truss gerçek ismi ne : Elizabeth Mary Truss

Liz Truss nereli : İngiltere

Liz Truss mesleği ne : İngiltere Başbakanı, eski İngiltere Dışişleri Bakanı

LİZ TRUSS EVLİ Mİ?

2000 yılında Truss, bir muhasebeci olan Hugh O'Leary ile evlendi; çiftin iki kızı var. 2004'ten 2005'in ortalarına kadar Muhafazakar Parti'nin siyasi akıl hocası olarak atadığı evli milletvekili Mark Field ile evlilik dışı bir ilişkisi vardı. 2022'de Truss, "Hıristiyan inancının ve İngiltere Kilisesi'nin değerlerini paylaşıyorum, ancak düzenli olarak dindar bir kişi değilim" dedi.