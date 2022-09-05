Boris Johnson'ın istifası sonrası İngiltere'nin yeni başbakanı kim olacağı merak ediliyor. İngiltere'nin yeni başbakanı kim, kaç yaşında soruları gündeme geliyor. Peki, İngiltere'nin yeni başbakanı kim?

İngiltere'nin yeni başbakanı kim olacağı merak ediliyordu. İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, istifa eden eski Başbakan Boris Johnson'dan boşalan koltuğa oturan isim oldu. Liz Truss kimdir, kaç yaşında? İngiltere'nin yeni başbakanı kim?

İNGİLTERE'NİN YENİ BAŞBAKANI KİM?

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 48 saatlik siyasi krizin sonunda Muhafazakar Parti liderliğinden istifa etti. Johnson'ın istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine Liz Truss getirildi. Truss'ın en yakın rakibi ise eski Maliye Bakanı Rishi Sunak'tı. Başkanlığının açıklandığı toplantıda söz alan Liz Truss, ilk icraatları hakkında da değerlendirmede bulundu.

LİZ TRUSS KİMDİR?

Elizabeth Mary Truss (d. 26 Temmuz 1975), en çok 2021'den beri Dışişleri Bakanı ve 2019'dan beri Kadın ve Eşitlik Bakanı olarak görev yapmasıyla tanınan İngiliz Muhafazakâr siyasetçi. Truss, Muhafazakâr Parti'nin bir üyesi olarak, Başbakan David Cameron, Theresa May ve Boris Johnson hükûmetlerinde çeşitli kabine pozisyonlarında görev aldı. Evli ve 2 çocuk annesi Truss, Margaret Thatcher ve Theresa May'den sonra "İngiltere'nin 3. kadın başbakanı" oldu.

Liz Truss