İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Morris: " Britanya'dan gelen turist sayısının 4 milyonu aşmasını bekliyoruz"

ANKARA - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, " Britanya'dan gelen turist sayısının 4 milyonu aşarak bir rekor kırmasını bekliyoruz" dedi.

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Morris açıklamasında Türkiye'ye geldiği günden bu yana her iki ülke içinde önemli olan pek çok konuda ile çok yakın bir çalışma içerisinde olduklarını ifade etti. Morris şu ifadelere yer verdi:

"Aralarında İstanbul'daki IDEF savunma fuarını ziyaret ve Birleşik Kırallık'ın değeri 780 milyon Avro'yu aşan çok büyük bir demiryolu projesi için Türkiye'ye desteğini açıklamasının da bulunduğu programlar ile sadece geçtiğimiz hafta Türkiye'yi Britanya'dan 3 bakan ziyaret etti."

Öte yandan Birleşik Krallık ve Türkiye'nin yeni bir serbest Ticaret Anlaşması için görüşmelere başlama kararı aldığını da hatırlatan Morris, "Her zaman olduğu gibi bu yıl da Türkiye, Britanyalı turistler için çok popüler bir tatil yeri ve bu yıl Britanya'dan gelen turist sayısının 4 milyonu aşarak bir rekor kırmasını bekliyoruz. Bu güzel ülkeye gelmeden önce yurtdışında yaptıkları her seyahatte olduğu gibi tüm ziyaretçilerin en güzel bilgilendirme için FCDO Seyahat Tavsiye Raporunu okumasını öneriyorum" diye konuştu.

Morris, 2023 yılının geri kalan kısmında Birleşik Krallık ile Türkiye arasındaki ortaklığı daha da güçlendirmek her iki ülkeyi daha güvenli ve daha müreffeh kılmak için çalışmaya devam etmeye kararlı olduklarını da sözlerine ekledi.