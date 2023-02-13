İngiltere Kralı 3.Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı yönünde haberler gündeme geldi. Kraliçe Camilla'nın Covid-19 test sonucu araştırılıyor. Peki, İngiltere Kraliçesi Camilla korona mı oldu? Camilla sağlık durumu nasıl? Camilla Bowles hastalığı nedir? İşte detaylar...

Camilla, 8 Eylül 2022'de kocasının annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine tahta çıkmasıyla konsort kraliçe olmuştu. Buckhingham Sarayı tarafından yapılan açıklama sonrasında Kraliçe Camilla'nın sağlık durumu merak konusu oldu. 3.Charles'ın eşi Kraliçe Camilla'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı yönünde haberler gündeme geldi. Kullanıcılar tarafından Kraliçe Camilla'nın sağlık durumu araştırılmakta. Peki, İngiltere Kraliçesi Camilla korona mı oldu? Camilla sağlık durumu nasıl? Camilla Bowles hastalığı nedir? Detaylar haberimizde...

BİRLEŞİK KRALLIK KRALİÇESİ CAMİLLA KİMDİR?

Camilla, 17 Temmuz 1947 tarihinde dünyaya gelmiştir. 1973'te İngiliz Ordusu'nda subay Andrew Parker Bowles ile evlendi ve iki çocuğu oldu. 1995 yılında boşandılar. Camilla ve Charles, ilk evliliklerinin öncesinde ve sırasında periyodik olarak romantik bir ilişki içindeydiler. İlişkileri medyada oldukça fazla yer aldı ve dünya çapında dikkat çekti. 2005'te Camilla, Windsor Guildhall'da Charles ile evlendi ve bunu Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde televizyonda yayınlanan bir Anglikan kutsaması izledi.

Cornwall düşesi olarak Camilla, sık sık kocasının yanında halka açık faaliyetlere katıldı. Aynı zamanda bir patron, başkan veya çok sayıda hayır kurumu ve kuruluşun üyesidir. 1994'ten beri Camilla, kendisine birçok onur ve ödül kazandıran osteoporoz konusunda farkındalığı artırmak için kampanya yürütüyor. Ayrıca tecavüz, cinsel istismar, okuryazarlık, hayvan refahı ve yoksulluk gibi konularda farkındalık yarattı. 8 Eylül 2022'de Camilla, kocası Galler Prensi Charles'ın annesi Kraliçe II. Elizabeth'in ölümü üzerine III. Charles ismi ile tahta çıkmasıyla konsort kraliçe oldu

İNGİLTERE KRALİÇESİ CAMİLLA KORONA MI OLDU?

Buchkingham Sarayı tarafından Birleşik Krallık Kraliçesi Camilla'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. Covid-19 aşılarının tam olduğu belirtilen İngiltere Kraliçesi Camilla'nın sağlık durumunun iyi olduğu duyuruldu.