Kraliçe Elizabeth'in ölümünün ardından tahta çıkan Kral 3. Charles, bugün görkemli bir törenle tacını taktı. Wesminster Abbey Kilisesi'nde gerçekleşen törene kraliyet üyelerinin yanı sıra 100'e yakın siyasi lider ve ünlü isimler de katıldı. İşte İngiltere Kral Charles taç takma töreni İZLE! İngiltere Kralı 3. Charles taç takma töreni videosu İZLE!

Geçtiğimiz eylül ayında Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından 74 yaşındaki Prens Charles resmen Kral oldu. Charles bugün aylardır hazırlıkları yapılan görkemli bir törenle taç giydi. Seremoni, 1066'dan beri olduğu gibi Canterbury Başpiskoposu tarafından yönetildi. İngiltere'nin 40. hükümdarı olan Kral Charles, yasal bir gereklilik olarak yemin etti. İşte İngiltere Kral Charles taç takma töreni İZLE! İngiltere Kralı 3. Charles taç takma töreni videosu İZLE!

İNGİLTERE KRAL CHARLES TAÇ TAKMA TÖRENİ İZLE

Kral Charles'ın taç giyme töreni, Kraliçe Elizabeth'in 2 Haziran 1953'te gerçekleşen taç giyme töreninden bu yana yapılan ilk taç giyme töreni olma özelliği taşıyor.

İngiltere'nin bu tarihi günü için binlerce kişi Buckingham Sarayı'ndan Westminster Abbey Kilisesi'ne kadar uzanan yolda kuyruklar oluşturdu. 70 yıl sonra ilk kez taç giyme törenine tanıklık edecek olan İngilizler, geçit törenini izleyebilmek için sokaklarda toplandı. Londra genelinde tarihi gün için olağanüstü güvenlik önlemlerinin alındığı törende 6 bin'den fazla silahlı kuvvet mensubu yer alıyor.

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Törene yaklaşık 100 devlet başkanının da aralarında bulunduğu 203 ülkeden temsilcinin katıldı. Başta İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, İngiltere eski başbakanı Liz Truss ve Tony Blair, İskoçya'nın yeni Başbakanı Hamza Yusuf, Fransa Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve kabine görevlileri dahil olmak üzere üst düzey yöneticilerin de törende olacak. ABD başkanı Joe Biden'in törende katılamayacak .Onun yerine eşi Jill Biden'in törende yer alacak. Törene Türkiye'den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay katılacak. Törene dünyanın farklı noktalarından dini liderler de gelecek. Rusya, Belarus, Myanmar, Afganistan, Suriye, Venezuela ve İran'dan dünya liderleri törende bulunmayacak.