İngiltere Kadın Futbol Takımı Oyuncuları! İngiltere kadın milli takımı oyuncuları isimleri ne? İngiltere kadın futbol takımı kadrosu!

İngiltere kadın futbol takımı oyuncuları merak ediliyor. İngiltere kadın millî futbol takımı, İngiltere'yi ulusal kadın futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımıdır. İngiltere kadın milli takımı futbolcuları merak edilmekte. İngiltere, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 1995, 1995, 1995 yıllarında olmak üzere üç kez çeyrek finalde elenmiştir. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ise 1984 ve 2009 yıllarında finale kadar yükselmiştir. Peki, İngiltere kadın futbol takımı oyuncuları kim? İngiltere kadın milli takım oyuncuları isimleri haberimizde...

İNGİLTERE KADIN MİLLİ TAKIMI OYUNCULARI

Siobhan Chamberlain (Kaleci)

Lizzie Durack (Kaleci)

Carly Telford (Kaleci)

Laura Bassett (Defans)

Gemma Bonner (Defans)

Sophie Bradley (Defans)

Lucy Bronze (Defans)

Alex Greenwood (Defans)

Steph Houghton (Defans)

Alex Scott (Defans)

Demi-lee Stokes (Defans)

Anita Asante (Orta Saha)

Jade Moore (Orta Saha)

Jordan Nobbs (Orta Saha)

Jill Scott (Orta Saha)

Fara Williams (Orta Saha)

Eniola Aluko (Forvet)

Karen Carney (Forvet)

Gemma Davison (Forvet)

Natasha Dowie (Forvet)

Toni Duggan (Forvet)

Lianne Sanderson (Forvet)

Kelly Smith (Forvet)

Ellen White (Forvet)

İngiltere kadın millî futbol takımı, İngiltere'yi ulusal kadın futbol organizasyonlarında temsil eden futbol takımı. Daha önce 1972 ve 1993 yılları arasında Kadınlar Futbol Birliği (WFA) tarafından yönetilmiştir. 1993 yılından beri Futbol Federasyonu (FA) tarafından yönetilmektedir. İngiltere, ilk millî maçını Kasım 1972'de İskoçya ile yapmıştır.

İngiltere, FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda 1995, 1995, 1995 yıllarında olmak üzere üç kez çeyrek finalde elenmiştir. Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda ise 1984 ve 2009 yıllarında finale kadar yükselmiştir.