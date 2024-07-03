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İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman oynanacak?

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EURO 2024 çeyrek final turunda İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleye çok az bir süre kaldı. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta?

İsviçre İngiltere maçı ne zaman oynanacak? EURO 2024 çeyrek final turunda İngiltere ile İsviçre karşı karşıya gelecek. Dev mücadeleye çok az bir süre kaldı. Peki, İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? Detaylar...

İNGİLTERE - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

İngiltere - İsviçre maçı 6 Temmuz Cuma günü oynanacak. Maç saat 19.00'da başlayacak.

İngiltere İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta? EURO 2024 İngiltere İsviçre maçı ne zaman oynanacak?

EURO 2024 ÇEYREK FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Çeyrek finalde (TSİ) maç programı şöyle:

5 Temmuz Cuma:

19.00 İspanya-Almanya (Stuttgart Arena)

22.00 Portekiz-Fransa (Volkspark)

6 Temmuz Cumartesi:

19.00 İngiltere-İsviçre (Düsseldorf Arena)

22.00 Hollanda-Türkiye (Olympiastadion)

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