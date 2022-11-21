İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise İngiltere- İran maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?