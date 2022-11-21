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İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?

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İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?

Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise İngiltere- İran maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?

İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası'nda grup maçları son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de İngiltere- İran maçı olacak. Süper Lig'de İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim? İşte maç hakkında merak edilenler...

İNGİLTERE- İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran'ın karşılaşacağı maç 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.

İNGİLTERE- İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere- İran maçı TRT1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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