İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?
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Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise İngiltere- İran maçı ne zaman, sorusunu merak ediyor. Her iki takımın taraftarları da maçın hakeminin kim olduğunu merak ediyor. Peki, İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim?
İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta, sorusu futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Dünya Kupası'nda grup maçları son hızla devam ederken oynanacak maçlardan bir tanesi de İngiltere- İran maçı olacak. Süper Lig'de İngiltere ile İran karşı karşıya gelecek. Peki, İngiltere- İran maçı ne zaman, saat kaçta? İngiltere- İran maçı hangi kanalda? İngiltere- İran maçı hakemi kim? İşte maç hakkında merak edilenler...
İNGİLTERE- İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Dünya Kupası'nda İngiltere ile İran'ın karşılaşacağı maç 21 Kasım Pazartesi günü oynanacak. Karşılaşma 16.00'da başlayacak.
İNGİLTERE- İRAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiltere- İran maçı TRT1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak ekranlara gelecek.