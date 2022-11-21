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İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

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İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

İngiltere-İran Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. İngiltere maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İngiltere-İran maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...

İngiltere-İran Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. İngiltere maçta şuanda önde. Peki, İngiltere-İran maçı kaç kaç? İngiltere-İran maçı bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran maçının gollerini kim attı? İngiltere-İran Dünya Kupası tüm golleri izle!

İngiltere - İran, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 'da başlayacak.

İngiltere - İran maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

Maç 3-0 İngiltere'nin üstünlüğü ile devam ediyor.

Maçta şuan 3-0 İngiltere önde. Maçta atılan goller şöyle:

İngiltere'nin golleri:

  • 35. dakika : Jude Bellingham
  • 43. dakika : Bukayo Saka
  • 45+1. dakika : Raheem Sterling

İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanıyor.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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