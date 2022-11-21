İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?

İngiltere-İran Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. İngiltere maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İngiltere-İran maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...