İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası maçının gollerini kim attı? Tüm golleri izle! Maç sonucu skoru kaç?
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İngiltere-İran Dünya Kupası maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. İngiltere maçta 3-0 önde. Maçı canlı takip etmek isteyen futbol severler, İngiltere-İran maçı kaç kaç, maç bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran Dünya Kupası 2022 maçının gollerini kim attı? araştırması yapıyor. Peki, İngiltere-İran maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? İşte detaylar...
İngiltere-İran Dünya Kupası maçı devam ederken maçta atılan goller merak edildi. İngiltere maçta şuanda önde. Peki, İngiltere-İran maçı kaç kaç? İngiltere-İran maçı bitti mi? 21 Kasım İngiltere-İran maçının gollerini kim attı? İngiltere-İran Dünya Kupası tüm golleri izle!
İngiltere - İran, Dünya Kupası A grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 'da başlayacak.
İngiltere - İran maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 3-0 İngiltere'nin üstünlüğü ile devam ediyor.
Maçta şuan 3-0 İngiltere önde. Maçta atılan goller şöyle:
İngiltere'nin golleri:
- 35. dakika : Jude Bellingham
- 43. dakika : Bukayo Saka
- 45+1. dakika : Raheem Sterling
Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanıyor.