İngiltere - İran maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım İngiltere - İran maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!
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İngiltere - İran maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. İngiltere maçta 5-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, İngiltere - İran maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım İngiltere - İran maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere - İran maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
İngiltere - İran, Dünya Kupası B grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 'da başlayacak.
İngiltere - İran maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 6-2 İngiltere'nin galibiyeti ile tamamlandı.
Maç 6-2 bitti, İngiltere kazandı. Maçta atılan goller şöyle:
İngiltere'nin golleri:
- 35. dakika : Jude Bellingham
- 43. dakika : Bukayo Saka
- 45+1. dakika : Raheem Sterling
- 62. dakika : Bukayo Saka
- 71. dakika : Marcus Rashford
- 89. dakika : Jack Grealish
İran'ın golleri:
- 65. dakika : Mehdi Taremi
- 90+13. dakika : Mehdi Taremi (Penaltı)
MAÇ SONUCU : İNGİLTERE 6 - 2 İRAN
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanıyor.