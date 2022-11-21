İngiltere - İran maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 21 Kasım İngiltere - İran maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle!

İngiltere - İran maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, İngiltere - İran maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım İngiltere - İran maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere - İran maç özeti yayınlandı mı? İngiltere - İran maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...

İngiltere - İran maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. İngiltere maçta 5-1 önde. Maçın özetini izlemek isteyenler, İngiltere - İran maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 21 Kasım İngiltere - İran maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere - İran maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

İNGİLTERE - İRAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İngiltere - İran, Dünya Kupası B grubu maçı 21 Kasım 2022 Pazartesi günü saat 16:00 'da başlayacak.

İNGİLTERE - İRAN DÜNYA KUPASI MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiltere - İran maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.

İNGİLTERE - İRAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 6-2 İngiltere'nin galibiyeti ile tamamlandı.

İNGİLTERE - İRAN MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 6-2 bitti, İngiltere kazandı. Maçta atılan goller şöyle:

İngiltere'nin golleri:

35. dakika : Jude Bellingham

43. dakika : Bukayo Saka

45+1. dakika : Raheem Sterling

62. dakika : Bukayo Saka

71. dakika : Marcus Rashford

89. dakika : Jack Grealish

İran'ın golleri:

65. dakika : Mehdi Taremi

90+13. dakika : Mehdi Taremi (Penaltı)

MAÇ SONUCU : İNGİLTERE 6 - 2 İRAN

İNGİLTERE - İRAN MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.

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İNGİLTERE - İRAN DÜNYA KUPASI MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Maç, Doha'da, Khalifa International Stadyumu'nda oynanıyor.