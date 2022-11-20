İngiltere hangi grupta? Dünya Kupası'nda İngiltere'nin rakipleri kimler? İngiltere'nin Dünya Kupası grubu!

Dünya Kupası'nda İngiltere'nin grubunda kimler var merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası'nın başlaması ile birlikte futbolseverler ülkelerin rakiplerini merak etmekte. Peki, İngiltere hangi grupta? Dünya Kupası'nda İngiltere'nin rakipleri kimler? İngiltere'nin Dünya Kupası grubunda hangi ülkeler var? İşte, İngiltere'nin Dünya Kupası grubu!