İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi?
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2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen İngiltere - Fransa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İngiltere - Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı ne zaman?
2022 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada İngiltere - Fransa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi? İngiltere - Fransa maçı hakemi kim? İngiltere - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
İngiltere ile Fransa arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İngiltere-Fransa Maçı, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak.
İngiltere-Fransa Maçı, saat 22:00 başlayacak.
İngiltere ve Fransa, karşı karşıya geleceği 2022 Dunya Kupasi Çeyrek Final maçı, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.