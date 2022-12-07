Üye Girişi
Haberi Paylaş

İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi?

Gündem Haberleri

İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi?

2022 Dünya Kupası hedefine ulaşmak isteyen İngiltere - Fransa bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İngiltere - Fransa maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İngiltere - Fransa maçı ne zaman?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü yeni değilKatar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda kadın taraftara yönelik taciz anını yansıtan görüntü yeni değil

2022 Dünya Kupası heyecanla beklenen müsabakada İngiltere - Fransa karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi? İngiltere - Fransa maçı hakemi kim? İngiltere - Fransa maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İngiltere - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Fransa maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

İngiltere ile Fransa arasındaki 2022 Dünya Kupası maçı, TRT 1 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

TRT 1, Digiturk 23, D Smart 26, Kablo TV 22, Tivibu 22, Turkcell TV+ 21, Fil Box 20, Vodafone TV 21 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İngiltere-Fransa Maçı, 10 Aralık Cumartesi günü oynanacak.

İngiltere-Fransa Maçı, saat 22:00 başlayacak.

İngiltere ve Fransa, karşı karşıya geleceği 2022 Dunya Kupasi Çeyrek Final maçı, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Futbol Fransa Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title