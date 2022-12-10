Dünya Kupası çeyrek final maçlarından biri olan İngiltere - Fransa maçı bu akşam oynandı. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Dünya Kupası macerasında elenen takım merak ediliyor. İngiltere - Fransa maçının sonucu ise futbolseverler tarafından aratılıyor. Peki, İngiltere elendi mi? İngiltere - Fransa maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? İşte detaylar...

Çeyrek final turunda Fransa ile İngiltere karşı karşıya geldi. Heyecan dolu karşılaşmanın sonucu ise merak ediliyor. Dünya Kupası'nda kupa heyecanı son hızla devam ederken merak edilenler arasında İngiltere elendi mi? İngiltere - Fransa maçını kim kazandı, kaç kaç bitti? soruları yer alıyor. İşte tüm merak edilenler...

İNGİLTERE ELENDİ Mİ?

Dünya Kupası'nda Fransa, 2-1'lik skorla İngiltere'yi mağlup ederek yarı finale yükseldi. Portekiz'i bu akşam eleyen Fas'ın da rakibi Fransa oldu.

Fransa'nın ilk golünü Aurélien Tchouaméni 17. dakikada atarken, 78. dakikada Olivier Giroud ikinci golü kaydetti. İngiltere'nin golünü ise Harry Kane 54. dakikda penaltıdan attı.