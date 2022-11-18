Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusu, sporseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Bu haberimizde merak edenler için İngiltere Dünya Kupası oyuncuları kim? Sorusunu yanıtladık. Peki, İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var? İngiltere Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 İngiltere Dünya Kupası kadrosu!

Dünya kupasında karşılaşacak olan takımların kadroları futbolseverler tarafından merak konusu oldu. Birçok futbolsever İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Dünya kupasında kıyasıya mücadele edece olan İngiltere Dünya Kupası kadrosu oyuncuları kim? Peki, İngiltere Dünya Kupası kadrosunda kimler var? İngiltere Dünya Kupası oyuncuları kim? 2022 İngiltere Dünya Kupası kadrosu!

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSUNDA KİMLER VAR

Dünya kupası karşılaşmalarında yer alacak olan İngiltere'nin kadrosunda yer alacak olan isimler şu şekilde;

2022 İngiltere Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defans: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Forvet: James Maddison (Leicester City), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).