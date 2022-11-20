İngiltere Dünya Kupası kadrosu 2022! İngiltere dünya kupası kadrosunda kimler var? İngiltere milli takımı kadrosu!

İngiltere Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında İngiltere geliyor. İngiltere aday kadrosu isimleri! İngiltere milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İngiltere dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İngiltere 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

İngiltere Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz kadrosu en çok merak edilen takımların başında İngiltere geliyor. İngiltere aday kadrosu isimleri! İngiltere milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İngiltere dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İngiltere 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSU

İngiltere 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleciler: Moisés, Alexander Domínguez, Hernán Galíndez

Savunma: Piero Hincapié, Robert Arboleda, Pervis Estupiñán, Angelo Preciado, Jackson Porozo, Xavier Arreaga, Diego Palacios, Félix Torres, William Pacho

Orta saha: Carlos Gruezo, José Cifuentes, Jhegson Méndez, Moisés Caicedo, Jeremy Sarmiento, Alan Franco, Ángel Mena, Ayrton Preciado, Gonzalo Plata, Romario Ibarra

Forvet: Djorkaeff Reasco, Énner Valencia, Kevin Rodríguez, Michael Estrada

İNGİLTERE MİLLİ FUTBOL TAKIMI

İngiltere millî futbol takımı, İngiltere'yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genelde Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır.