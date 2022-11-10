İngiltere Dünya Kupası kadrosu 2022! İngiltere milli takımı aday kadrosu! İngiltere aday kadrosu kimler var?

İngiltere Dünya Kupası kadrosu merak ediliyor. Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında İngiltere geliyor. İngiltere aday kadrosu isimleri! İngiltere milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İngiltere dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İngiltere 2022 Dünya Kupası kadrosu!

İngiltere Dünya Kupası kadrosu! Katar'da düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'na günler kala milli takımların aday kadroları da belli olmaya başladı. Şüphesiz aday kadrosu en çok merak edilen takımların başında İngiltere geliyor. İngiltere aday kadrosu isimleri! İngiltere milli takımı aday kadrosu merak ediliyor. Peki, İngiltere dünya kupası kadrosu kimler var? İşte, İngiltere 2022 Dünya Kupası kadrosu haberimizde...

İNGİLTERE DÜNYA KUPASI KADROSU

İngiltere 2022 Dünya Kupası aday kadrosu şu isimlerden oluşmaktadır:

Kaleci: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle United), Aaron Ramsdale (Arsenal).

Defans: Harry Maguire, Luke Shaw (Manchester United), Eric Dier (Tottenham), John Stones, Kyle Walker (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle United), Conor Coady (Everton), Ben White (Arsenal), Trent Alexander-Arnold (Liverpool).

Orta saha: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Mason Mount, Conor Gallagher (Chelsea), Declan Rice (West Ham United), Jordan Henderson (Liverpool), Kalvin Phillips (Manchester City).

Forvet: James Maddison (Leicester City), Phil Foden, Jack Grealish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle United), Marcus Rashford (Manchester United).

İNGİLTERE MİLLİ FUTBOL TAKIMI

İngiltere millî futbol takımı, İngiltere'yi ulusal organizyasyonlarda temsil eden futbol takımıdır ve İngiltere Futbol Federasyonu tarafından yönetilmektedir. 1872 yılında kurulmasıyla dünyanın en eski millî takımı unvanına sahiptir. İngiltere'de oynanan maçlar genelde Wembley Stadyumu'nda oynanmaktadır.

