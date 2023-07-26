İngiltere'de Ticaret Yapan Hint Ailesinin Çocukları Antalya'da Yüksek Bütçeli Düğünle Evlendi

İNGİLTERE'de ticaretle uğraşan Hint ailenin çocukları Antalya'nın Serik ilçesinde 4 gün süren yüksek bütçeli düğünde evlendi.

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde hazırlığı aylar öncesinden başlayan yüksek bütçeli düğün organizasyonu, İngiltere'de ticaretle uğraşan Hint ailenin çocukları için gerçekleştirildi. Hindistan, İngiltere ve Katar'dan 120 davetlinin yanı sıra sanatçılar ve özel aşçılar düğün için Antalya'ya geldi. Hint geleneklerine göre yapılan ve 4 gün 4 gece süren yüksek bütçeli düğünde 'Hoş geldiniz' partisi, jago ve kına organizasyonu ile dini tören ve barat töreni gerçekleştirildi.

Düğünün organizasyonunu yapan firmanın sahibi Deniz Gülersan, özellikle İngiltere başta olmak üzere grup olarak dünyanın farklı ülkelerinden Türkiye'de düğün organizasyonları düzenlediklerini belirterek, Hint düğünlerinin gözde adresi olan Türkiye'de bu tür organizasyonları düzenleyebilecekleri çok güzel tesisler olduğunu söyledi.

Firmanın ortağı Katre Gülersan da Hint düğünlerinin Türkiye ekonomisine katkısından bahsetti. Gülersan, "Hint düğünleri çok büyük uluslararası organizasyonlar. Bugün buradaki düğüne Hindistan'dan, İngiltere'den ve Katar olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden 120 davetli geldi. Bu organizasyona katılan davetliler daha önce Türkiye'yi görmedi. Davetliler burada güleryüz, kaliteli hizmet, yemek ve eşi benzeri olmayan tesisleri gördü. Bu organizasyonda Türkiye'yi de tanıtıyoruz. O yüzden bunlar yeniden Türkiye'ye gelmek isteyecek. Yanlarında arkadaşlarını da getireceklerdir. O yüzden ülke için bu çok önemli. Bu 120 müşteri bir sonraki yıl 1200 müşteri olarak geri dönecektir. Hint pazarı çok büyük. Biz şirket olarak daha büyük organizasyonlar yapmaya da devam ediyoruz" dedi. (DHA)