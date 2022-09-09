İngiltere'de neden krallık var? Sorusu, son zamanlarda gerçekleşmekte olan olaylardan sonra birçok kişinin merak ettiği bir soru haline geldi. II. Elizabeth'in ölümünün ardından birçok kişi İngiltere'de neden krallık var? Ve İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir? Sorularını araştırıyor. Peki, İngiltere'de neden krallık var? İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir?

II. Elizabeth'in ölümünün ardından birçok kişi İngiltere'de neden krallık var? Sorusunu merak etmeye başladı. II. Elizabeth'in ölümünün gündeme gelmesiyle vatandaşlar İngiltere hakkında araştırmalar yapıyor ve merak ediliyor. Peki, İngiltere'de neden krallık var? İngiltere'de krallık olmasının sebebi nedir?

İNGİLTERE'DE NEDEN KRALLIK VAR?

İngiltere'de krallık olmasının temel sebebi, İngiltere halkının istekleri ve anlayışlarından kaynaklıdır. İngiltere halkına göre krallık olmasının bir sakıncası olmadığı için bunun için tepki gösterilmemiştir. Hatta Victor Hugo şu sözleri bu durumu özetlemiştir.

"Fransızlar krallığı, İngilizler ise kralı öldürdü." cümlesi ile birlikte, İngiltere de yer alan krallığın yetkilerinin bir sorun teşkil etmediğini düşünmektedirler. Aynı zamanda İngiltere'de krallık ve başkanlık arasında sorunsuz bir uyum olması, bu durum için en iyi örneklerden bir tanesidir.

İNGİLTERE KRALİÇESİ 2. ELİZABETH KİMDİR?

II. Kraliçe Elizabeth (Kraliçe Elizabeth Alexandra Mary Windsor; d. 21 Nisan 1926), İngiliz Milletler Topluluğu üyesi elli üç ülkeden on dördünün kraliçesi. Aynı zamanda Topluluk Başkanı ve İngiltere Kilisesi Yüksek Valisi'dir. 6 Şubat 1952'de tahta çıktığında Topluluk Başkanı ve yedi ülkenin (Birleşik Krallık, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika, Pakistan ve Seylan) kraliçesi oldu. Bir sonraki yıl gerçekleşen taç giyme töreninin televizyonda gösterilmesiyle bir ilk gerçekleştirildi. 1956'dan 1992'ye kadar bölgelerin bağımsızlık kazanması ve bazı krallıkların cumhuriyet olmasıyla krallıkların sayısı değişti. Günümüzde, yukarıda sayılan ülkelerin ilk dördüne ek olarak Jamaika, Bahamalar, Grenada, Papua Yeni Gine, Solomon Adaları, Tuvalu, Saint Lucia, Saint Vincent ve Grenadinler, Belize, Antigua ve Barbuda ile Saint Kitts ve Nevis'in kraliçesidir. Dünyanın hâlen hüküm süren en yaşlı ve Britanya'nın en uzun ömürlü hükümdarıdır. 9 Eylül 2015'te dedesinin babaannesi Kraliçe Victoria'nın saltanatını geride bırakarak Britanya'nın en uzun süre tahtta kalan hükümdarı ve tarihte en uzun süre hüküm süren kraliçe oldu. Elizabeth, Kral VI. George ve Kraliçe Kraliçe Elizabeth olacak olan York Dükü ve Düşesi'nin büyük kızı olarak Londra'da doğdu. Çocukluğu boyunca evde özel eğitim gördü. Babası, ağabeyi VIII. Edward'ın tahttan çekilmesiyle 1936'da kral oldu ve kendisi o tarihten itibaren olası vâris konumuna geldi. II. Dünya Savaşı sırasında orduda görev almaya başladı. 1947'de Edinburgh Dükü Philip ile evlendi ve Charles, Anne, Andrew ve Edward adlarını verdikleri dört çocukları oldu.