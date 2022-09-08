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İngiltere'de neden Kral yok?

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İngiltere'de neden Kral yok?

Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından İngiltere'de neden Kral yok? merak edildi.

İngiltere'de neden Kral yok? Yaşadığı sağlık soruları nedeniyle doktor kontrolüne alınan İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. 96 yaşındaki Elizabeth'in ölümüyle ilgili resmi açıklama Buckingham Sarayı'ndan yapıldı. Bu gelişmenin ardından vatandaşlar tarafından İngiltere'de neden Kral yok? merak edildi. İşte detaylar...

Kraliçe Elizabeth, Prens Philip ile evli olmasına rağmen, kanun kocanın kral unvanını almasına izin vermiyordu. Yani nesil farkından dolayı İngiltere'de Kral yoktu.

Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüyle, en büyük oğlu eski Galler Prensi Charles İngiltere'nin yeni kralı ve devlet başkanı oldu.

Charles Philip Arthur George Mountbatten-Windsor (d. 14 Kasım 1948), İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu, Galler Prensi, Cornwall Rothesay ve Edinburgh Dükü. İngiliz Kraliyeti taht sıralamasında 1. sırada bulunmaktadır. Unvanları bakımından Birleşik Krallık tarihinin görevde bulunan en yaşlı prensidir.

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