İngiltere'de kim şampiyon oldu? İngiltere'de şampiyonu Liverpool mu, Man. City'mi oldu? - Haberler

Premier Lig'de sezonun son haftasında Manchester City, 2-0 geriye düştüğü maçta Aston Villa'yı 5 dakikada bulduğu 3 golle devirdi. Peki, İngiltere'de kim şampiyon oldu? İngiltere'de şampiyonu Liverpool mu, Man. City'mi oldu?

İNGİLTERE'DE KİM ŞAMPİYON OLDU?

Manchester City, şampiyonluk maçında Aston Villa'yla karşı karşıya geldi. İlk yarı adeta şoku yaşayan City, 37. dakikada Matty Cash'in attığı golle maçta geriye düştü. İkinci yarıya da etkili başlayan Aston Villa, 69. dakikada Coutinho'nun golüyle farkı 2'ye çıkardı.

CITY, İLKAY'LA GERİ DÖNDÜ

Bu dakikadan itibaren oyunu rakip yarı sahaya yığan Manchester City adeta bir mucizeye imza attı. City, 76. dakikada İlkay Gündoğan ve 78. dakikada Rodri'nin golleriyle skora dengeyi getirdi. Rüzgarı arkasına alan ev sahibi ekipte 81. dakikada yine İlkay Gündoğan sahneye çıktı. İlkay attığı golle takımını 3-2 öne geçirerek şampiyonluğu getirdi.

LIVERPOOL'A GALİBİYET YETMEDİ

Şampiyonluğu kovalayan bir diğer takım Liverpool, sahasında geriye düşmesine rağmen, Wolves'i 3-1 mağlup etti. Liverpool'un golleri Mane, Salah ve Robertson'dan geldi. Wolves'in tek golü ise Pedro Neto'dan geldi. Kırmızılar, Manchester City'nin rakibini yenmesiyle ligi 2. sırada bitirdi.

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