İngiltere'de Kebap Kavgası: Kurye Rehin Alınıp, Polise Ateş Açıldı

İngiltere'de uyuşturucu ve alkol alan iki adam, soğuk ve salatasız kebap getirdiği iddiasıyla kuryeyi rehin aldı. Paul Burton ve Nathan Turner, canlı yayında kuryenin işini eleştirdi. İhbar üzerine gelen polislere ateş açan ikili, iki saatlik çatışmanın ardından gözaltına alındı. Olay yerinde silah ve piton yılanları bulundu. Olayın bir şüphelisi olan Burton, yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere'de uyuşturucu ve alkol aldıkları belirtilen iki adam kendilerine soğuk ve salatasız kebap getirdiğini iddia eden kuryeyi rehin aldı. Rehineyi kurtarmaya çalışan polise ateş açtı.

Paul Burton (45) ve Nathan Turner (37) isimli iki şahıs, kuryeyi rehin aldıktan sonra Facebook üzerinden canlı yayın yaparak kuryenin kebabı soğuk ve salatasız getirdiğini ve kuryenin işinde başarısız olduğunu söyledi.

İhbar üzerine eve gelen polislere ateş açtılar. İki saat sonra rehine kurtarılıp iki şüpheli gözaltına alındı.

Polis ekipleri, iki şüphelinin ciddi sağlık sorunları yaşadıklarını söyledi.

Olay sonrası evde araba yapan polis, silah ve çok sayıda piton yılanı buldu.

Geçen sene meydana gelen ve görüntüleri yeni ortaya çıkan olayın şüphelilerinden Burton, yedi yıl hapis cezası aldı.