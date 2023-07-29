İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi

İngiltere'nin Birmingham kentinde bir çift, hareket halindeki otobüste diğer yolcuların önünde cinsel ilişkiye girdi. Olayı gören bir yolcu, çiftin videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. 'Birmingham otobüsünde sıradan bir yolculuk' başlığı ile paylaşılan videoya sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Bazı kullanıcılar olayı şakaya vurarak çiftin otobüse binmek için verdikleri paraya iyi değerlendirdiklerini ifade etti.