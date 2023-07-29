İngiltere'de bir çift kimseye aldırmadan iki katlı otobüste cinsel ilişkiye girdi
Toplum Haberleri
İngiltere'nin Birmingham kentinde bir çift, hareket halindeki otobüste diğer yolcuların önünde cinsel ilişkiye girdi. Olayı gören bir yolcu, çiftin videosunu çekip sosyal medyada paylaştı. 'Birmingham otobüsünde sıradan bir yolculuk' başlığı ile paylaşılan videoya sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki geldi. Bazı kullanıcılar olayı şakaya vurarak çiftin otobüse binmek için verdikleri paraya iyi değerlendirdiklerini ifade etti.
İngiltere Birmingham'da bir çift otobüsün arka koltuğunda diğer yolcuların gözü önünde cinsel ilişkiye girdi.
Hareket halinde otobüste çifti gören bir kişi çiftin videosunu çekip sosyal medya hesabından paylaştı.
Görüntüyü çeken vatandaş, videoyu " Birmingham otobüsünde sıradan bir yolculuk " başlığı ile paylaştı.
Videoyu izleyen sosyal medya kullanıcıları çifte çok ağır tepki gösterdi.
Diğerleri ise "Bu şekilde tanışıp gebe kalırsa ne olur... Northfield alışveriş merkezinin önünden geçen bir otobüste gece gündüz gebe kaldı" şeklinde yorum yaptı.
Baız kullanıcılar ise işi şakaya vurup çiftin otobüse binmek için verdikleri paraya iyi değerlendirdiklerini söyledi.