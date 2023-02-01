Son dönemde birçok farklı ülkenin başkonsolosluğunun kapatılması haberleri nedeniyle İngiltere başkonsolosluğu neden kapalı? Sorusu merak ediliyor ve gündeme geliyor. Peki, İngiltere başkonsolosluğu neden kapalı? İngiltere başkonsolosluğu açık mı, kapalı mı? İngiltere konsolosluğu İstanbul neden kapandı?

İngiltere başkonsolosluğu neden kapalı? Sorusu, konuya ilişkin olarak en çok merak edilenler arasında yer alıyor ve arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. Instagram hesabından yaptığı paylaşımla merak edilmekte olan Almanya Başkonsolosluğu neden kapatıldı? Sorusu da yanıt bulmuştu. Peki, İngiltere başkonsolosluğu neden kapalı? İngiltere başkonsolosluğu açık mı, kapalı mı? İngiltere konsolosluğu İstanbul neden kapandı?

İNGİLTERE BAŞKONSOLOSLUĞU NEDEN KAPALI?

Beyoğlu'nda bulunan Hollanda Başkonsolosluğu da olası protesto gösterileri ve batılı hedeflere yönelik artan tehdit nedeniyle geçici süreyle ziyarete kapatılmıştı. Öte yandan İngiltere Başkonsolosluğu da geçici olarak ziyarete kapatıldı.

27 Ocak'ta ABD, Fransa, İtalya, İspanya, Almanya ve İsveç, Türkiye'ye ilişkin seyahat uyarıları yayımlamıştı. ABD'den gelen uyarıda şunlar kaydedilmişti: "Avrupa'da son zamanlarda Kur'an yakma olaylarının ardından ABD hükümeti, vatandaşlarını teröristlerin Türkiye'deki ibadethanelere olası misilleme saldırılarına karşı uyarıyor. Teröristler, ibadet yerlerini veya Batılıların sık sık ziyaret ettiği yerleri hedef alarak, çok az uyarıda bulunarak veya hiç uyarı vermeden saldırabilirler."