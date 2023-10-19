İNGİLTERE BAŞBAKANI MÜSLÜMAN MI? Sunak hangi dinden, nereli, kaç yaşında, evli mi?

İngiltere'de göreve geldikten 44 gün sonra istifa eden Liz Truss'tan boşalan başbakanlık koltuğuna oturan Rishi Sunak, özellikle Türkiye'den vatandaşların ilgisini çekiyor. "Sunak hangi dinden, nereli, kaç yaşında, evli mi?" Aramaları yükseliyor. Peki ama İngiltere Başbakanı Müslüman mı? İşte detaylar…

Göreve gelmeden önce Muhafazakar Partinin lideri olan Sunak'ın göçmen politikaları çok tartışılıyor. Göçmenleri Ruanda'ya göndermek istediğini sık sık dile getiren Sunak hakkında "Sunak hangi dinden, nereli, kaç yaşında, evli mi? İngiltere Başbakanı Müslüman mı?" Sorularına yanıt aranıyor. İşte detaylar…

İNGİLTERE BAŞBAKANI MÜSLÜMAN MI?

Rishi Sunak bir Hindu'dur. Hinduizm, 1,2 milyardan fazla takipçisiyle dünyanın en büyük üçüncü dinidir. Bu inancın kökleri, Bay Sunak'ın aile mirasının geldiği Hindistan'a dayanmaktadır.

Sunak ve Erdoğan

RİSHİ SUNAK HANGİ DİNDEN, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, EVLİ Mİ?

Rishi Sunak, Hindistan'ın en eski dinlerinden Hinduizm'e inanmaktadır. Sunak bir Hindu'dur. 12 Mayıs 1980 tarihinde doğan Sunak, 43 yaşındadır. 2009 yılında Akshata Murty ile evlenen Sunak'ın 2 çocuğu bulunuyor.

İNGİLTERE BAŞBAKANI RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Sunak, otobiyografisi kendi internet sitesinde şöyle anlatıyor:

Ailemin yerel toplumumuza özveriyle hizmet ettiğini görerek büyüdüm. Babam bir NHS aile hekimiydi ve annem kendi yerel eczane dükkanını işletiyordu. Ben de Parlamento Üyesi olarak insanlar için aynı olumlu farkı yaratmak istedim ve ilk olarak 2015 yılında bu harika seçim bölgesini temsil etmek üzere seçildim ve 2017 ve 2019 yıllarında yeniden seçildim. Northallerton'ın hemen dışındaki Kirby Sigston'da yaşıyorum.

Başarılı bir iş kariyerine sahip olduğum için şanslıyım. Silikon Vadisi'nden Bangalore'a kadar birçok şirketle çalışan büyük bir yatırım firmasının kurucu ortağıyım. Daha sonra bu deneyimi küçük ve girişimci İngiliz şirketlerinin başarılı bir şekilde büyümesine yardımcı olmak için kullandım. Annemin küçük kimyager dükkanında çalışmamdan büyük işletmeler kurma deneyimime kadar, politikacıların gelecekteki refahımızı sağlamak için serbest girişimi ve yeniliği nasıl desteklemeleri gerektiğini ilk elden gördüm.

Ailem benim iyi okullarda okuyabilmem için büyük fedakârlıklar yaptı. Winchester College, Oxford Üniversitesi ve Stanford Üniversitesi'nde okuduğum için şanslıydım. Bu deneyim hayatımı değiştirdi ve sonuç olarak herkesin iyi bir eğitime erişimini sağlama konusunda tutkuluyum. Okul yöneticiliği, büyük bir gençlik kulübünün yönetim kurulu üyeliği yaptım ve zamanımı her zaman fırsatları yayan eğitim programlarına gönüllü olarak ayırdım.

Uluslararası alanda yaşadığım, eğitim gördüğüm ve çalıştığım için şanslıyım. Eşim Akshata ile Kaliforniya'da tanıştık ve eve dönmeden önce birkaç yıl orada yaşadık. Bizi meşgul eden ve eğlendiren Krishna ve Anoushka adında iki kızımız var.

Boş zamanlarımda formda kalmaktan, kriketten, futboldan ve filmlerden hoşlanıyorum.

Ocak 2018'de Yerel Yönetim Bakanı olarak Hükümet hizmetine girdikten sonra Temmuz 2019'da Hazine Baş Sekreteri olarak atandım. Şubat 2020'de, Temmuz 2022'ye kadar sürdürdüğüm bir pozisyon olan Maliye Şansölyesi olarak atanma onuruna eriştim.

25 Ekim'de Birleşik Krallık Başbakanı olarak atanmaktan onur ve ayrıcalık duydum.