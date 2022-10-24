İngiltere'nin yeni Başbakanı belli oldu. Vatandaşlar ise İngiltere'nin yeni Başbakanı'nın kim olduğunu merak ediyor. Arama motorlarında İngiltere yeni Başbaşkanı kim? soruları aratılıyor. Peki, İngiltere Başbakanı kim oldu? İngiltere yeni Başbaşkanı kim?

İngiltere Başbakanı kim oldu? sorusu arama motorlarında aratılıyor. İngiltere Başbakanı'nın istifasının ardından yeni Başbakan belli oldu. Vatandaşlar ise İngiltere'nin yeni Başbakanı'nın kim olduğunu merak ediyor. Peki, İngiltere Başbakanı kim oldu? İngiltere yeni Başbaşkanı kim?

İNGİLTERE BAŞBAKANI KİM OLDU?

Liz Truss'un istifasının ardından İngiltere'de başbakanlık bilmecesi son buldu. Penny Mordaunt'un başbakanlık yarışından çekilmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanı Hint asıllı Rishi Sunak oldu. Sunak, Hint asıllı olması nedeniyle de İngiltere tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. İngiltere tarihinin en kısa süre görevde kalan başbakanı Liz Truss'ın istifa etmesinin ardından İngiltere'nin yeni başbakanının kim olacağı merakla bekleniyordu. Dün Boris Jonshon'un yarıştan çekilmesinin ardından geriye Penny Mordaunt ve Rishi Sunak kaldı.

Bugün ise Penny Mordaunt'un da yarıştan çekilmesiyle birlikte geriye aday olarak sadece Rishi Sunak kaldı. Sunak, İngiltere'nin yeni başbakanı olarak göreve gelirken, bir ilki de beraberinde getirmiş oldu. Buna göre Sunak, İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı olma unvanını eline geçirdi.

RİSHİ SUNAK KİMDİR?

Rishi Sunak 12 mayıs 1980'de doğdu. Şubat 2020-Temmuz 2022 arasında Birleşik Krallık Hazine Şansölyesi olarak görev yaptı. Muhafazakâr Parti üyesi olan Sunak, Temmuz 2019 ile Şubat 2020 tarihleri arasında Hazine Bakanlığı'nda baş sekreterlik yaptı. 2015 genel seçimlerinden beri parlamentoda Richmond (Yorks) milletvekilidir. 2001 ile 2004 yılları arasında Goldman Sachs'ta çalıştı. Truss'un istifasının ardından Muhafazakar Parti liderliğine gelerek, İngiltere'nin ilk Hint asıllı başbakanı oldu.