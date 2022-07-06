İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi?
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UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası hedefine ulaşmak isteyen İngiltere - Avusturya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan İngiltere - Avusturya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, İngiltere - Avusturya maçı ne zaman?
UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada İngiltere - Avusturya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi? İngiltere - Avusturya maçı hakemi kim? İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…
İngiltere ile Avusturya arasındaki UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasi maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.
TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
İngiltere-Avusturya Maçı, 06 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.
İngiltere-Avusturya Maçı, saat 22:00 başlayacak.
İngiltere ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.