UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonası heyecanla beklenen müsabakada İngiltere - Avusturya karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi? İngiltere - Avusturya maçı hakemi kim? İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. İngiltere - Avusturya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İngiltere - Avusturya maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

06-07-2022 İNGİLTERE VS AVUSTURYA MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

İngiltere ile Avusturya arasındaki UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasi maçı, TRT Spor, UEFA.tv kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

İNGİLTERE-AVUSTURYA MAÇI TRT SPOR CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İNGİLTERE-AVUSTURYA MAÇI UEFA.TV CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

UEFA.tv, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

İNGİLTERE-AVUSTURYA MAÇI HANGİ GÜN?

İngiltere-Avusturya Maçı, 06 Temmuz Çarşamba günü oynanacak.

İNGİLTERE-AVUSTURYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere-Avusturya Maçı, saat 22:00 başlayacak.

İNGİLTERE-AVUSTURYA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İngiltere ve Avusturya, karşı karşıya geleceği UEFA Kadınlar Avrupa Şampiyonasi maçı, Manchester'da, Old Trafford Stadyumu'nda oynanacak.