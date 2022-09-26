İngiltere - Almanya maçı ne zaman, hangi kanalda? İngiltere - Almanya maçı saat kaçta? İngiltere - Almanya maçı canlı izleme linki?

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İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

İngiltere - Almanya arasında Wembley stadyumunda oynanacak mücadele 22 Eylül Perşembe günü S Sport 2'den canlı olarak yayınlanacak.

İNGİLTERE - ALMANYA MAÇI SAAT KAÇTA?

İngiltere - Almanya arasındaki mücadele 26 Eylül Pazartesi günü saat 21:45'de başlayacak.