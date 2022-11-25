İngiltere - ABD maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? 25 Kasım İngiltere - ABD maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini izle!
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İngiltere - ABD maçının son dakikaları oynanıyor. Maçın bitmesine az bir süre kala maç özeti izlemek isteyen vatandaşlar, İngiltere - ABD maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım İngiltere - ABD maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere - ABD maç özeti yayınlandı mı? İngiltere - ABD maçının özeti nereden izlenir? İşte özet ve detaylar...
İngiltere - ABD maçında son dakikalar oynanıyor. Maçın özetini izlemek isteyenler, İngiltere - ABD maç kaç kaç bitti, maç özeti izle! 25 Kasım İngiltere - ABD maçının özeti yayınlandı mı? Maçın tüm gollerini HD izle! araştırması yapıyor. Peki, İngiltere - ABD maçının skoru kaç kaç? Maç devam ediyor mu? Maç kaç kaç bitti? Maç özeti nereden izlenir? İşte detaylar...
İngiltere - ABD, Dünya Kupası B grubu maçı 25 Kasım 2022 Cuma günü yani bugün saat 22:00 'da başladı.
İngiltere - ABD maçını TRT 1 ekranlarından seyredebilirsiniz.
Maç 0-0 eşitlikle sonuçlandı. İki takım da 1'er puanın sahibi oldu. Buna göre İngiltere puanını 4'e çıkartırken ABD ise 2'ye çıkarttı.
Maç 0-0 berabere tamamlandı. Maçta gol olmadı.
İLK YARI SONUCU : İNGİLTERE 0 - 0 ABD
MAÇ SONUCU : İNGİLTERE 0 - 0 ABD
Maçın bitiminin ardından maç özetini TRT Spor veya TRT Spor Youtube ekranlarından izleyebilirsiniz.
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Maç, Al Khor'da, Al Bayt Stadyumu'nda oynanacak.