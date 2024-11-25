Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu sorunun cevabı merak ediliyor. Birçok kişi, bu sorunun cevabını araştırıyor. Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bu dikkat çekici soru, izleyiciler arasında büyük bir merak uyandırdı. Bilgiye dayalı sorularıyla tanınan yarışmada, genel kültürden botaniğe kadar geniş bir yelpazede sorular yöneltiliyor. Bu kez yarışmacıya yöneltilen soruda, farklı dillerde "tamarind", "tamarinde" ve "tamarin" olarak bilinen bir bitkinin Türkçe adı soruldu. Peki, İngilizcesi 'tamarind', Almancası 'tamarinde', Fransızcası 'tamarin' olan bitkinin Türkçe adı nedir? Detaylar haberimizde...

İNGİLİZCESİ 'TAMARIND', ALMANCASI 'TAMARINDE', FRANSIZCASI 'TAMARIN' OLAN BİTKİNİN TÜRKÇE ADI NEDİR?

A) Demirhindi

B) Aşkmerdiveni

C) Denizkestanesi

D) Çobantomarı

Doğru Cevap: A şıkkı Demirhindi'dir.