Okulların açılması ile birlikte öğrenciler ve veliler okul alışverişini başladı. Okul alışverişi yapan lise öğrencileri, birçok farklı ders için defter seçiyor. Bu defterler arasında İngilizce defteri de seçiliyor. İngilizce defteri seçerken birçok kişi kararsız kalıyor. İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi? Ve İngilizce defteri nasıl olmalı? Sorularını merak ediyor. Peki, İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi? İngilizce defteri nasıl olmalı? İngilizce defteri kaç yaprak olmalı?

İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusu, yeni bir İngilizce defteri alacak olan lise öğrencileri tarafından çok sık aratılan konulardan bir tanesi haline geldi. Farklı derslere göre farklı defter seçimleri gerçekleştirmek gerekebiliyor. Bu nedenle insanlar İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi? Sorusunu merak ediyor. Peki, İngilizce defteri kareli mi, çizgili mi? İngilizce defteri nasıl olmalı? İngilizce defteri kaç yaprak olmalı?

İNGLİZCE DEFTERİ KARELİ Mİ, ÇİZGİLİ Mİ?

İngilizce temel olarak sözel bir ders olduğu için derslerde yazı ağırlıklı bir defter kullanılacaktır. Bu nedenle İngilizce defterinin çizgili olması, derslerde yapılacak olan çizimlerin, işaretlerin, şekillerin daha düzgün olmasına yardımcı olacaktır. Bu sayede not alırken ve notları çalışırken daha okunaklı bir yazı elde edeceksiniz.

İNGLİZCE DEFTERİ KAÇ YAPRAK OLMALI?

İngilizce defteri için yaprak sayısı tamamen kişinin ders temposuna ve not alma sıklığına bağlıdır. Ortalama bir İngilizce defteri için 30-50 sayfa kareli defter yeterli olacaktır. Fakat bu durum öğretmene, ders saatine ve konulara göre değişiklik gösterebilmektedir.