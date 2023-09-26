İngiliz Turizm Operatörleri Marmaris Belediye Başkanı ile Görüştü

İngiliz turizm operatörü yetkilileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ın konuğu oldu. Ziyarette erken sezon uçuşlarına ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

İngiltere'nin en büyük turizm operatörü yetkilileri Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay'ı makamında ziyaret etti. Görüşmeye genel müdür Jacob Bramley, müdür Joe Taylor, operasyon direktörü Rahman Kale ve YDA Dalaman İş Geliştirme Direktörü Rustamjon Akhmadzoda katıldı. Ziyarette Başkan yardımcısı İhsan Öztürk de hazır bulundu. Görüşmede 2023 yılı başında turizm operatörü, Marmaris Belediyesi ve Marmaris Ticaret Odası işbirliğinde erken sezon uçuşlarını desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar değerlendirildi. 2024 yılına yönelik de Marmaris'in İngiltere pazarındaki payını arttırmak için yapılabilecek girişimler konuşuldu.

Ziyareti değerlendiren Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Sonuna yaklaştığımız 2023 turizm sezonu ve önümüzdeki sezonla ilgili değerlendirmelerde bulunduk. Ülkemizin en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Marmaris'in pazar payını arttırmak ve ilçemizde daha fazla İngiliz misafir ağırlayabilmek için her platformda girişimlerimizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - MUĞLA