İngiliz Turistler Türkiye'yi Tercih Ediyor

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Turizm Geliştirme ve Destekleme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarıyla İngiliz turistlerin Türkiye'yi tercih etmeye başladığını belirtti. İngiltere pazarının 2019'da 2,5 milyon olan turist sayısı, pandemi sonrası 3,5 milyona yükseldi. İşler, 2024 hedefinin ise 5 milyon turist olduğunu söyledi.

TÜRKİYE Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı ve Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Türkiye Turizm Geliştirme ve Destekleme Ajansı'nın (TGA) da çalışmalarıyla Türkiye turizminin büyük adımlarla ilerlediğini, İngiliz turistlerin de ilgisini çekmeye başladığını söyledi. İşler, İngiliz turistin İspanya'dan sonra ikinci tercihinin Türkiye olduğunu belirtip, "İngiltere pazarı 2019 yılında 2,5 milyona ulaşmıştı. Fakat pandemi araya girdikten sonra bir düşüş başlamıştı. Şu anda İngiltere pazarı 3,5 milyon seviyelerine geliyor. Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turist çıkış yaparak Türkiye'ye geliyor. 2024'teki hedef 5 milyon" dedi.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Türkiye'nin tanıtım faaliyetlerinin turizmin gelişmesine büyük katkı sağladığını belirterek, TGA'nın çalışmalarıyla Ege'nin güzel kıyılarının sadece Yunanistan'da değil, Türkiye'de de olduğunun anlatıldığını söyledi. Ayrıca Osmanlı ve Türk mutfağına ait zengin yemek çeşitlerinin, daha yeni ve konforlu oteller ile verilen hizmetin de tanıtıldığını belirten İşler, yapılan bu çalışmalar sayesinde turizmin gelişip, büyük adımlarla ilerlediğini ifade etti. İngiliz turistin yönünü Türkiye'ye çevirdiğini kaydeden İşler, "Türk turizmi gerçekten büyük adımlarla ilerliyor. Bugün İngiltere pazarında ciddi bir gelişme görüyoruz. İngiltere pazarı 2019 yılında 2,5 milyona ulaşmıştı. Fakat pandemi araya girdikten sonra bir düşüş başlamıştı. Şu anda İngiltere pazarı 3,5 milyon seviyelerine geliyor. 2024'teki hedef 5 milyon. Bunun yakalanması bir hayal değil. İngilizlerin özellikle bu sene itibariyle Heathrow Havalimanı'ndan çıkışlarına göre birinci pazarı her zaman olduğu gibi İspanya iken ikinci sırada Türkiye yer alıyor" ifadelerini kullandı.

'HAFTADA 73 BİN İNGİLİZ TÜRKİYE'YE GELİYOR'

Bu konuda yapılan çalışmaların sonuç verdiğini ifade eden İşler, "Türkiye, yapılan atılımların meyvesini topluyor. Rakiplerimizin yapmış olduğu reklam ve tanıtımları daha önceleri yakalayamıyorduk. Ama, TGA sayesinde biz de onlarla mücadelemizi, eş değer seviyede rekabetçi ortama taşıdık. Başarılı tanıtımların ve çalışmaların sonucunda, İngiliz pazarından özellikle Yunanistan'ın almış olduğu talepten pay almaya başladık. Tespitlerimize göre; Heathrow Havalimanı'ndan haftada 73 bine yakın turist çıkış yaparak Türkiye'ye geliyor. İspanya yine birinci sırada ama Türkiye ikinci sıraya yerleşti. Tercih nedenlerinin başında yatak kalitemizin çok iyi, yemek ve gastronomide mutfağımızın çok zengin olması geliyor. Deniz, kum ve güneş bizde de fazlasıyla var. Diğer taraftan İngiltere de ekonomik sıkıntılarla mücadele ediyor ve İngilizler Türkiye'yi ekonomik buluyorlar" açıklamalarında bulundu.

'YUNANİSTAN'DAN TÜRKİYEYE YÖNELEN BİR TALEP VAR'

İşler, "Yunanistan'a giden bir kitleden pay alan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Özellikle TGA'nın tanıtımlarında Ege'nin sadece Yunanistan'a değil, Türkiye'ye de ait olduğu, aynı güzelliklerin bizim kıyılarımızda da olduğu, bunun yanında daha avantajlı konuların bulunduğu vurgulanıyor. Türkiye'nin bu pazarı daha da büyüteceğine inanıyorum. Turizmciler olarak TGA'nın sadece İngiliz pazarına değil, Çin ve Amerika gibi çok turist potansiyeli olan pazarlara yoğunlaşacağını biliyoruz. Hedef 2030 yılında 100 milyon turist, 100 milyar dolar girdidir. Türkiye'nin tanıtım faaliyetleri ile birlikte devlet sektör iş birliğiyle bu rakamı yakalayabileceğinden hiç kuşkumuz yoktur" dedi.

İzmir'in Foça ilçesine tatil için gelen İngiliz turistlerden Jacqueline Taylor, tatilini Türkiye'de geçirdiği için mutlu olduğunu söyledi. Taylor, "Türkiye'ye geçen yıl da geldim. Türkiye'yi seviyorum. Türk insanı çok arkadaş canlısıdır. Otel çok güzel, havuz, yemekler, eğlence harika. Burayı ve burada ailecek tatil yapmayı çok seviyoruz" diye konuştu.