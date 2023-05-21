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İngiliz Turist Bisikletiyle Dünya Turuna Çıktı, Gerede'de Mola Verdi

İngiliz Turist Bisikletiyle Dünya Turuna Çıktı, Gerede'de Mola Verdi

Turizm Haberleri

Başkent Londra'dan dünya turuna çıkan Phil Clarke, Bolu'nun Gerede ilçesini ziyaret etti. Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten memnun olan Clarke, Gürcistan'a geçerek çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek ülkesine dönmeyi planlıyor.

Bisikletiyle dünya turuna çıkan İngiliz turist, Bolu'nun Gerede ilçesini ziyaret etti.

Başkent Londra'dan turuna başlayan Phil Clarke, ilçenin doğal ve tarihi güzelliklerinin bulunduğu alanları ziyaret etti, cep telefonuyla fotoğraf çekti.

Clarke, AA muhabirine, Türkiye'de karşılaştığı misafirperverlikten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirerek, gittiği yerlerde sürekli kendisine yardımcı olmak ve ikramda bulunmak isteyenler olduğunu anlattı.

Gerede'nin ardından Karabük istikametine devam edeceğini belirten Clarke, Türkiye'den Gürcistan'a geçmeyi, daha sonra çok sayıda ülkeyi ziyaret ederek ülkesine dönmeyi planladığını kaydetti.

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Kaynak: AA / Turizm

Türkiye turist Londra Gerede Turizm Haberler

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