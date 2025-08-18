Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1167. bölümünde sorulan ''İngiliz Gülleri'' ve ''Bay Peabody'nin Elmaları'' gibi çocuk kitaplarının yazarı kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

''İNGİLİZ GÜLLERİ'' VE ''BAY PEABODY'NİN ELMALARI'' GİBİ ÇOCUK KİTAPLARININ YAZARI KİMDİR?

A) Madonna

B) Jennifer Lopez

C) Cher

D) Celine Dion

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.