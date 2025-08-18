''İngiliz Gülleri'' ve ''Bay Peabody'nin Elmaları'' gibi çocuk kitaplarının yazarı kimdir?

Çocuk edebiyatının sevilen eserleri 'İngiz Gülleri' ve 'Bay Peabody'nin Elmaları' kitaplarının yazarının kim olduğu merak konusu oldu. Peki, ''İngiliz Gülleri'' ve ''Bay Peabody'nin Elmaları'' gibi çocuk kitaplarının yazarı kimdir?

Kim Milyoner Olmak İster? 2 Ağustos 2011 tarihinden beri atv'de yayımlanan bilgi içerikli Türk yarışma programıdır. Günümüzde, Oktay Kaynarca tarafından sunulmaktadır. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 1167. bölümünde sorulan ''İngiliz Gülleri'' ve ''Bay Peabody'nin Elmaları'' gibi çocuk kitaplarının yazarı kimdir? sorusunun cevabı merak ediliyor.

A) Madonna

B) Jennifer Lopez

C) Cher

D) Celine Dion

DOĞRU CEVAP: A şıkkıdır.

