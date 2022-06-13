ING Basketbol Ligi'nde şampiyon kim oldu 2022? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi kaç kaç bitti, hangi takım kazandı? - Haberler

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ING Basketbol Ligi'nde şampiyon kim oldu 2022? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi kaç kaç bitti, hangi takım kazandı?

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ING Basketbol Ligi'nde şampiyon kim oldu 2022? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi kaç kaç bitti, hangi takım kazandı?

Heyecanla beklenen Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi sona erdi. Türkiye Basketbol Ligi'nde şampiyon Fenerbahçe oldu. Peki, ING Basketbol Ligi'nde şampiyon kim oldu? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko final serisi kaç kaç bitti, hangi takım kazandı? Anadolu Efes - Fenerbahçe Beko seriler kaç kaç sonuçlandı? Setleri kim aldı? İşte detaylar...

ING Basketbol Süper Ligi final serisinde Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i 92-80 yenerek durumu 3-1'e getirdi ve 10. şampiyonluğuna ulaştı.

BASKETBOL LİGİ'NDE ŞAMPİYON KİM OLDU 2022?

Fenerbahçe Beko final serisinin 4. maçında Anadolu Efes'i 92-80 yenerek ING Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı. Final serisini 3-1 kazanan sarı-lacivertliler, lig tarihindeki 10. şampiyonluğunu elde etti.

FENERBAHÇE BEKO, ANADOLU EFES'E GERİ DÖNÜŞ ŞANSI TANIMADI

Fenerbahçe Beko, ev sahibi olduğu ilk iki maçı 85-76 ve 93-78'lik skorlarla kazanarak seriye 2-0 üstünlükle başlamıştı. 3. karşılaşmada 103-92 galip gelen Anadolu Efes, durumu 2-1'e getirmişti. Sinan Erdem'de oynanan son maçı da 92-80'lik skorla kazanan Fenerbahçe Beko, ING Basketbol Süper Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.

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