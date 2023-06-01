ING kullanıcıları mobil şubeye girmek için uygulamalarını açtıklarında erişim sorun ile karşılaştılar. Kullanıcılar kısa süreli meydana gelen erişim probleminin ardından İNG banka ulaşımda sorun mu var? İNG bank neden açılmıyor? sorularına yanıt aradı. İşte detaylar...

ING kullanıcıları, uygulamaya girmek istediklerinde eriş sorunu ile karşılaştılar ve ING'ye neden girilmiyor, ING mobil şubede sorun mu var gibi soruların yanıtlarını araştırdılar. İNG bank konu ile ilgili açıklama yaptı. Arama motorlarında ise İNG banka ulaşımda sorun mu var? İNG bank neden açılmıyor? sorularına yanıt aranıyor.

ING BANKA ULAŞIMDA SORUN MU VAR?

1 Haziran sabah saatlerinde ING banka mobil uygulamasında bazı teknik problemler yaşandı. Kısa süreli erişim problemi Downdetector'e böyle yansıdı:

ING bank konu ile ilişkin henüz bir açıklama yapmadı. ING bank tarafından açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.