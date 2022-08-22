İNG bank sorun mu var? İNG bank mobil – e şube çalışmıyor mu?

ING kullanıcıları mobil şubeye girmek için uygulamalarını açtıklarında erişim sorun ile karşılaştılar. Vatandaşlar sosyal medyada yaşadığı sorunları dile getirdiler. Peki, ING çöktü mü? ING sorun ne, problem mi var?

ING kullanıcıları, uygulamaya girmek istediklerinde eriş sorunu ile karşılaştılar ve ING'ye neden girilmiyor, ING mobil şubede sorun mu var gibi soruların yanıtlarını araştırdılar. İNG bank konu ile ilgili açıklama yaptı.

ING BANK ÇÖKTÜ MÜ?

ING uygulamasını kullanmak isteyen vatandalar sabah saatlerinde sorunla karılaştı.

Sabah saatlerinden itibaren başlayan ve devam eden sorunla ilgili bankadan özür açıklaması geldi. Banka şu açıklamayı yaptı:

"Değerli Müşterilerimiz, Sistemlerimizde geçici bir aksama yaşandığını üzüntüyle belirtmek istiyoruz. Sorunun hızla giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Süreçle ilgili en kısa sürede yeniden bilgi vereceğiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Saygılarımızla."