Grip virüsü olarak da bilinen influenza özellikle de sonbahar ve kış aylarında çok hızlı bulaşan bir hastalıktır. Özellikle de influenza A ve B virüsleri, grip olan kişilerin hapşırması, konuşması ya da öksürmesi durumunda havaya yayılan damlacıkların solunması sonucunda bulaşır. Peki, İnfluenza bulaşıcı mı? İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir? İnfluenza tedavisi nasıl yapılır?

İnfluenza, 3 farklı tipte influenza virüsünün neden olduğu bir solunum yolu enfeksiyonudur. Halk arasında grip olarak da bilinen bu hastalık tablosu, çoğunlukla bağışıklık sistemi zayıflamış kişilerde, çocuklarda ve yaşlılarda ani gelişen yüksek ateşle birlikte ortaya çıkar. Bağışıklık sistemi güçlü olan birçok insanda tamamen semptomsuz veya hafif semptomlarla izleyen bu enfeksiyon, riskli grupta yer alan kişilerde yaşamı tehdit edici boyutta ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Hastalık durumunda ortaya çıkan belirti ve bulguları erken dönemde fark edebilmek oldukça önemlidir. Peki, İnfluenza bulaşıcı mı? İnfluenza nedir, belirtileri nelerdir? İnfluenza tedavisi nasıl yapılır? İşte detaylar haberimizde...

İNFLUENZA BULAŞICI MIDIR?

İnfluenza kişiden kişiye doğrudan solunum yoluyla geçebildiği gibi hasta kişinin bulunduğu ortam havasına asılı kalan damlacık şeklindeki partiküllerin solunması ile de yayılabilen son derece bulaşıcı bir hastalıktır. Aynı zamanda virüs ile enfekte olan kişinin ağız, burun ve solunum yolu sekresyonlarına temas edilmesi de virüsün bulaşıcılığını artırabilir. Bu nedenle hastalık belirtisi gösteren kişilerden, kişilerin bulunduğu ortamlardan ve kişisel eşyalarla birlikte ortam yüzeyleri ile doğrudan temastan kaçınmak gerekir.

İNFLUENZA NEDİR?

İnfluenza, Orthomyxoviridae ailesinde yer alan ve tek sarmallı bir RNA virüsüdür. Kendi içinde tip A, B ve C olmak üzere 3 farklı türü bulunur ve ağır klinik hastalık tablosundan sorumlu olan virüs tipi sıklıkla İnfluenza A'dır. İnsan, domuz, at, kuş ve deniz memelileri üzerinde hastalık yapıcı etkisi bulunur.

Hava, damlacık ve temas yolu ile kolayca yayılan virüs, bu sayede birçok insanda solunum yolu enfeksiyonuna yol açar. Virüsün solunum yolu mukozasına tutunması ile birlikte ortaya çıkan hastalık tablosu, virüsle aynı adı alır ve influenza kelimesi sıklıkla hastalık durumunu tanımlamak için kullanılır. Halk arasında grip olarak da bilinen bu hastalık tablosu sağlıklı yetişkin bireylerde son derece hafif seyrederken bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde ve bebek, çocuk, yaşlı gibi riskli grupta yer alan bireylerde çok daha ağır klinik hastalık tablosuna yol açabilir. Bu nedenle hastalığa dair belirtileri zamanında fark etmek ve solunum yolunda ortaya çıkan enfeksiyonu en hızlı şekilde kontrol altına almak oldukça önemlidir.

İNFLUENZA BELİRTİLERİ NELERDİR?

Virüs, enfekte olmuş kişinin öksürmesi sonucunda damlacık yolu ile havaya yayılır ve hasta ile aynı kapalı ortamda bulunan diğer kişiler bu havayı soluyarak virüsü solunum yoluna almış olur. Doğrudan solunum sistemi mukozasına yerleşen virüs 1 ila 7 gün süren kuluçka süresini doldurduktan sonra hastalık üst solunum yollarında enfeksiyona yol açar ve hastalıkla ilgili ilk belirtiler ortaya çıkar. Hemen her yaş grubundan bireyde yaygın görülen influenza belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

Ani gelişen ateş: Ateş, tüm viral hastalıklarda olduğu gibi influenzada da ilk olarak ortaya çıkan belirtilerden biridir. Hastalığın kuluçka süresi tamamlandıktan sonra kişide ani gelişen yüksek ateş bulgusu görülür ve aksiller (koltuk altı) veya alın bölgelerinden ölçülen vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerinde seyreder.

Öksürük: Yaygın üst solunum yolu enfeksiyonlarından biri olan influenza durumunda ortaya çıkan bir diğer belirti ise öksürük şikayetidir. Solunum yolu mukozasında gelişen inflamasyon burada sekresyon artışına neden olur ve sık tekrarlayan öksürük bulgusu görülür.

Boğaz ağrısı: Solunum yolu mukozasına yerleşen ve bu bölgede yaygın enfeksiyon tablosuna neden olan influenza virüsü, kuluçka süresini tamamladıktan sonra kişide boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğü gibi şikayetlere yol açar. Daha sonraki süreçte öksürükle birlikte boğaz mukozası iyiden iyiye tahriş olur ve bu durum hastada ses kısıklığı, beslenme zorluğu gibi ek şikayetler yaratabilir.

Kas ağrısı: Viral enfeksiyon durumunda vücut direncinin zayıflamasına bağlı olarak kişide yaygın kas ağrısı ve halsizlik şikayetleri görülür. Hastalık süresince doğru şekilde dinlenmek ve bağışıklık sistemini destekleyecek şekilde beslenmek son derece önemlidir.

İNFLUENZA TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

İnfluenza tedavisi destek tedavi ve antiviral tedavi olmak üzere iki şekilde planlanır. Bağışıklık sistemi doğru şekilde çalışan ve altta yatan herhangi bir sağlık problemi bulunmayan genç yetişkin bireylere genellikle semptomları hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanır ve çeşitli vitamin destekleri ile bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi amaçlanır. Bu süreçte hastaya en iyi şekilde dinlenmesi, yeterli sıvı alımına özen göstermesi, sağlıklı besinler tüketmesi ve gerekirse C vitamini ve benzer takviyeler alması önerilir.

İNFLUENZA İLE SOĞUK ALGINLIĞI ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Soğuk algınlığı sıklıkla Rhinovirüsler, Coronavirüsler ve Parainfluenza virüsü olmak üzere aynı anda birden fazla virüsün etken olduğu kompleks bir hastalık tablosudur. Üst solunum yollarını etkileyen bu viral enfeksiyon durumu genellikle grip ile benzer şikayetlere yol açabilir ancak görece daha hafif seyreden bir hastalıktır. Grip durumunda ilk belirtilerden biri yüksek ateş şikayetidir ancak soğuk algınlığında yüksek ateş, genel vücut ağrısı, yorgunluk ve öksürük gibi pek çok şikayet daha nadiren görülür. Soğuk algınlığı varlığında sıklıkla burun tıkanıklığı, hapşırma ve boğaz ağrısı gibi hafif belirtiler meydana gelir