Ticaret Bakanlığı, 'Influencer Sertifika Programı'na katılmayanların influencer sayılamayacağını açıkladı. Influencer Sertifika Programı nedir, şartları nelerdir, kimler alabilir?

INFLUENCER SERTİFİKA PROGRAMI NEDİR?

Ticaret Bakanlığı, "Influencer Sertifika Programı"na katılmayanların influencer olamayacağını açıkladı.

Yeni çalışma ile birlikte sertifika sahibi ınfluencerların sorumluluk içerisinde hareket ettiğine yönelik reklam verenlere bakanlık tarafından bir güvence verilmiş olacak. e-ticarette uygulanan "Güven Damgası" modelinde olduğu gibi, güven damgasının yer aldığı e-ticaret platformlarına vatandaşın nasıl güven duyabileceği ifade ediliyorsa burada da sertifika sahibi ınfluencerlara güven duyulabileceği algısı pekiştirilecek.