Influencer İlknur Dağar: Kozmetik sektöründe büyümeye devam ediyoruz

Günlük hayatta kullanılan ürünler için artık herkes tavsiye ve yorumlara dikkat ediyor. Kozmetik ürünleri hem maliyetli hem de etkilerinin onaylanmış olması kadınlar için son derece önemli oluyor. Paraları boşa gidecek ya da bekledikleri etkiyi alamayacaklarından korkan kadınlar uzun araştırmalar sonucunda alışverişlerini gerçekleştiriyor.

Kadınların doğru ve dürüst şekilde güzelliklerine güzellik katmasını istiyorum diyen influencer İlknur Dağar, "Kendi kozmetik markam olan Maysee Cosmetic ile tüm pazaryerlerinde var olmak ve her gün büyümeye devam etmek beni çok mutlu ediyor. Ben de deneyip beğendiğim ürünleri tavsiye ediyorum. İnsanlar bana güvenip tavsiye ettiğim ürünleri satın alıyor. Eğer ben kullanmadığım, memnun kalmadığım bir ürünü paylaşırsam insanların da memnun kalmayacağını biliyorum. Bu yüzden güvenilirlik, şeffaflık benim için her zaman en önde geliyor" şeklinde konuştu.

Influencer İlknur Dağar, "Günlük rutin cilt bakım ürünlerimi paylaşıyorum"

Bugünlere çok zor şartlarda geldiğini, çok çalıştığını takipçileriyle uzun zamandır beraber oldukları için artık aile gibi olduklarını söyleyen influencer İlknur Dağar, "Takipçilerimin hepsini ailem olarak görüyorum, kocaman bir ailem olduğu için kendimi çok şanslı hissediyorum. Farklı kombinlerimi, yüz yogalarımı, kullandığım günlük rutin cilt bakım ürünlerini, hayatıma dair yaşadığım en özel anları, üzüntülerimi, sevinçlerimi paylaşmaktan büyük keyif alıyorum. Gelen güzel yorumlar, güzel eleştiriler de bana doğru yolda olduğumu gösteriyor" dedi.