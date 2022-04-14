İnflamasyon ne demek? İnflamasyon anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İnflamasyon kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, İnflamasyon anlamı ne? İnflamasyon ne demek?

İNFLAMASYON NE DEMEK?

İnflamasyon (enflamasyon ve yangı olarak da bilinir), canlı dokunun her türlü canlı, cansız yabancı etkene veya içsel/dışsal doku hasarına verdiği sellüler (hücresel), humoral (sıvısal) ve vasküler (damarsal) bir seri vital yanıttır. İnflamasyon normalde patolojik bir durum olmasına karşın, inflamatuar reaksiyon fizyolojik olarak vücudun gösterdiği bir tepkidir. Halk arasında iltihap tabiri yangı için kullanılmasına rağmen sık sık apseler için de iltihap denmesinden dolayı inflamasyon (inflammare) terimini kullanmak daha yerinde olacaktır. Hücre dejenerasyonu ile birlikte inflamasyon konusu, hastalıkların patolojik temelini oluşturmaktadır.

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