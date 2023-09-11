İnfial yaratan görüntü! İki kadını sokak ortasında acımasızca dövdüler

Son dönemlerde iyice artan şiddet olaylarına bir yenisi daha eklendi.ABD'nin Seattle eyaletinde kaydedilen görüntüde siyahi bir adamın, iki kadını sokak ortasında acımasızca dövdüğü anlar yer alıyor. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. O anlarda bir kişinin eli cebinde olan biteni izlemesi ise dikkatlerden kaçmadı.