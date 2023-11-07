İnegöl Köfte tarifi! MasterChef İnegöl Köfte nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel İnegöl Köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında İnegöl Köfte hazırladı. Peki, İnegöl Köfte nedir? İnegöl Köfte nasıl yapılır? İnegöl Köfte nedir?

Köfte lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif İnegöl Köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, İnegöl Köfte nasıl yapılır? İnegöl Köfte nedir? İnegöl Köfte nasıl yapılır, İnegöl Köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te İnegöl Köfte yapıldı, evde klasik İnegöl Köfte yapıldı! İşte en güzel İnegöl Köfte!

İNEGÖL KÖFTE TARİFİ!

İnegöl İlçesinde yapılan marka olmuş lezzetlerdendir. İnegöl Köftesinin asıl kaynağı Bulgaristan'ın Filibe İli'nin Pazarcık İlçesi'dir.

İnegöl Köftesi Malzemeleri Nelerdir

750 g dana kaburgası

250 g kuzu eti,

Orta boy 2 baş soğan

2 çay kaşığı tuz

Karbonat

İnegöl Köftesi Nasıl Yapılır

Etlerin sinirleri iyice alınır. Geniş aynalı kıyma makinesinde çekilir. Tuz ve karbonat katılarak iyice yoğrulur et bir kabın içine konarak bir gün dinlenmeye bırakılır. İkinci gün et ikinci kez makineden geçirilir. Çekimden sonra soğanlar ince ince kıyılarak etin içine karıştırılır. Soğanla birlikte yeniden harmanlanan köfte harcı elde yuvarlanıp yassılaştırılırak köfte haline getirilip ızgarada pişirilir. İnegöl Köftesinin içine yumurta ekmek gibi malzemeler katılmaz.